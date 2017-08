Nieuwe aardappel maakt telers hoopvol

een door phytophthora aangetaste plant (foto: Omroep Zeeland)

Met de nieuwe plant kan de bestrijding van de schimmelziekte fors minder worden. Johan Sanderse van de Zeeuwse Tuin-en Landbouworganisatie was blij verrast toen hij het nieuws hoorde. "Het is ze eindelijk gelukt. Phytophthora is al sinds de Ierse hongersnood in 1845 de grootste bedreiging voor de aardappel en we zijn al een lange tijd op zoek naar een soort die tegen de schimmelziekte kan. Dan is het mooi dat het ze lukt na zoveel onderzoek."

Verspreiden

De schimmelziekte kan, als de gewassen niet goed zijn beschermd, zich snel verspreiden en inwerken op de planten. "Als ik mijn percelen niet goed zou besproeien dan zouden de planten binnen enkele dagen zwart en verrot zijn", vertelt Sanderse.

Duurzamer

Sanderse is zelf jaarlijks veel geld kwijt aan het besproeien van de gewassen met beschermingsmiddelen. Als de nieuwe plant een succes blijkt, hoeft hij veel minder te besproeien waardoor de kosten omlaag gaan.

Voor de prijs zal dat alleen geen invloed hebben denkt Sanderse: "Vaak als er iets in de productie veranderd, merkt de de consument daar helaas niets. Voor ons is het nog afwachten wie de nieuwe plant gaat verkopen en voor welke prijs. Dan is het zomaar mogelijk dat het voor ons misschien nog duurder is."

Sanderse ziet wel voordelen in de nieuwe plant. Zo kan de milieubelasting voor de boeren mogelijk omlaag gaan omdat er minder besproeid hoeft te worden. Daardoor kan de landbouw in de toekomst duurzamer worden.

Toch zal het beschermen van de gewassen volgens Sanderse altijd blijven. "Het lastige aan Phytophthora is dat het zich kan aanpassen aan de nieuwe plant. Dus je moet blijven beschermen om te voorkomen dat dat gebeurt, alleen zal dat minder vaak hoeven."