Minister: Zeeuwland mag huur echt niet eenmalig verlagen

Volgens de minister kan Zeeuwland de huren structureel verlagen of toekomstige huurverhogingen beperken. Ook kan de woningcorporatie ervoor kiezen het geld te gebruiken om woningen duurzamer te maken waardoor de energielasten omlaag gaan.

Fusie

De woningcorporatie houdt na de fusie tussen corporaties Woonburg en Zeeuwland jaarlijks 1 miljoen euro over. Eén van de wensen van de huurdersvereniging bij de fusie was dat de kostenbesparing ten goede komt aan de huurders. Het eerste jaar wilde de woningcorporatie de huur in augustus daarom eenmalig met 170 euro verlagen. Dat plan mocht van de Autoriteit Woningcorporaties (AW) niet doorgaan.

Zeeuwland was boos op de AW omdat het plan om huurders eenmalig korting te geven al in het voorstel stond dat door de autoriteit goedgekeurd was. Dit onderdeel is volgens Plasterk geen specifiek punt in het onderdeel van beoordeling van fusievoorstellen. Maar helemaal zonder kritiek op de AW is Plasterk niet: "Omdat dit plan al in het fusievoorstel opgenomen was, had de Autoriteit woningcorporaties Zeeuwland hier eerder op kunnen wijzen", aldus de minister.

Rechter

Zeeuwland heeft 6.000 huurders in huizen op Walcheren en Schouwen-Duiveland. De woningcorporatie heeft in een eerder stadium al aangegeven dat zij na de zomer naar de rechter stappen. Als Zeeuwland van de rechter alsnog gelijk krijgt, volgt de eenmalige verlaging op een ander moment.

