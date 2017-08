Deze Zeeuwen zagen de zonsverduistering

Twee foto's van Zeeuwen die de zonsverduistering op de gevoelige plaat hebben vastgelegd (foto: Martijn Heijboer en Gerben Everaard)

Op meerdere plekken leek bewolking even roet in het eten te gooien, zoals bij Gerben Everaard uit Hulst. Hij is voor zijn werk in Florida, waar de zon voor 80 procent werd afgeschermd door de maan. "We zagen de wolken aankomen en dachten: het zal toch niet waar zijn?! Maar gelukkig trokken de wolken weer weg, vlak voordat de verduistering op zijn hoogtepunt was."

Ook bij Gerard Verduijn uit Axel dregen wolken roet in het eten te gooien. Vanuit Annapolis, in de buurt van Washington DC, zag ook hij de zon zich verschuilen achter de maan. Hij was daar toevallig op bezoek bij zijn zoon toen bleek dat het samenviel met de zonsverduistering. "Het was een soort extra attractie."

Oproep

Maar zij waren zeker niet de enige Zeeuw die het schouwspel van dichtbij heeft meegemaakt. Deze Zeeuwen hebben de zonsverduistering ook gezien en er foto's van gemaakt en naar Omroep Zeeland gestuurd, na een ​oproep op Facebook.