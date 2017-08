Verleidelijke Oesterdam speelt de hoofdrol

Plek van zijn jeugd

Regisseur Koen van Kaam is opgegroeid in Bergen op Zoom. De Oesterdam is een plek uit zijn jeugd waar hij uren aan de waterkant doorbracht. Eerst met zijn ouders, later met vriendinnetjes. Eenmaal theatermaker inspireerde het landschap en het uitzicht op de Oesterdam hem tot het maken van de voorstelling Hiroshima mon Amour van auteur en filmregisseur Marguerite Duras.

Vanwege het getij in de Oosterschelde begint de voorstelling steeds op een ander tijdstip. Het stuk moet bij laag water gespeeld worden. Van kwart voor zeven in de ochtend tot vijf uur in de middag. 's Avonds zijn er geen voorstellingen.

Het decor is kilometers groot en het mooist met daglicht" Alex Mallems, artistiek leider Zeeland Nazomerfestival

Het decor - met uitzicht op de kerncentrale in Doel via de Bevelanden tot Tholen - is het mooist bij daglicht, volgens artistiek leider Alex Mallems van het Zeeland Nazomerfestival,

Koptelefoons

De acteurs die op de uitgestrekte zandplaten spelen hebben een zwijgende rol. De toeschouwers zitten in een lange rij op de dam en horen via een koptelefoon het verhaal als in een hoorspel in een desolaat decor.

Onmogelijke liefde

De Oesterdam is het decor voor het verhaal van een onmogelijke liefde tussen en man en een vrouw. Zij is een Franse actrice die in Hiroshima is om een film te maken, hij is Japanse architect die daar woont. Beiden zijn getrouwd en hebben elkaar een dag eerder leren kennen in een bar. Er is meteen een klik door hun overeenkomsten. Hij is zijn familie kwijtgeraakt door de atoombom, zij hield van een Duitse soldaat die tijdens de oorlog is omgekomen.

Het Zeeland Nazomerfestival begint op 22 augustus en duurt tot en met 2 september.

