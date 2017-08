Zeeland wordt wakker: Huurverlaging, ZNF en Glazen Huis

Huurders Zeeuwland betalen eenmalig minder huur (foto: Omroep Zeeland)

Geen huurkorting

Woningcorporatie Zeeuwland mag de huur echt niet eenmalig verlagen, maar kan huurders wel op een andere manier laten profiteren van de jaarlijkse besparing van 1 miljoen euro. Dat is het antwoord van demissionair minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) op Kamervragen van het CDA.

uitzicht op de Oesterdam

Zeeland Nazomerfestival van start

Het Zeeland Nazomerfestival gaat weer van start, voor het eerst sinds jaren weer met een buitenvoorstelling. De bijzondere locaties waar het festival om bekend is, waren de afgelopen jaren vooral binnen. Het weer was een te groot risico en buitenvoorstellingen zijn duur. Maar de Oesterdam bij Tholen was zó verleidelijk, dat hij nu toch de hoofdrol speelt in een ZNF-productie.

een door phytophthora aangetaste plant

Nieuwe aardappel

Zeeuwse boeren zijn hoopvol gestemd over een nieuwe aardappelplant die resistent is tegen de schimmelziekte Phytophthora. De ziekte is ieder jaar bij warm en vochtig weer de grootste bedreiging voor de Zeeuwse aardappeloogst.

Het Glazen Huis van 3FM op de Markt in Breda in 2016

Glazen Huis

Er komt dit jaar geen Glazen Huis op Walcheren. Het Walcherse kleine broertje van Serious Request kampt met een tekort aan vrijwilligers om het evenement te organiseren.

De koeien doen het rustig aan bij Burgh Haamstede

Weer

Vandaag zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Er waait een zwakke oostelijke wind. Het wordt vanmiddag 23 graden aan zee en 25 graden in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen.