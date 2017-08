Truckers de dupe van falende Belgische tolkastjes

België (foto: Omroep Zeeland)

De registratiekastjes op het dashboard functioneren volgens TLN de ene dag wel en de andere dag niet. Volgens de branchevereniging is er een onwerkbare situatie ontstaan. "De registratiekastjes op het dashboard functioneren de ene dag wel in België en de andere dag niet. De chauffeur krijgt hier geen signaal van en rijdt dus, ongemerkt, zonder tol te betalen door België. Vervolgens wordt hij aangehouden, terwijl hij niet weet dat hij onbedoeld een overtreding begaan heeft, en moet direct een boete van maar liefst duizend euro betalen."

Maar volgens TLN zijn de Belgen onverbiddelijk, willen inspecteurs niets weten van haperende registratiesystemen en blijven ze boetes opleggen van duizend euro per overtreding.

Zeeuwse truckers

En zo viel er ook een boete van duizend euro op de mat bij Van Keulen Transport uit Middelburg, terwijl alle vrachtwagens van het bedrijf die in België rijden zijn uitgerust met een tolkastje. "We ontvingen de boete, omdat het tolkastje weigerde", aldus Edwin van Keulen, mede-eigenaar van Van Keulen Transport.

Volgens hem moeten de Belgen eerst eens een fatsoenlijk systeem bedenken om de tol te heffen, want op de huidige manier werkt het niet. "Het is ook zo dat als de chauffeur in België de motor afzet en vervolgens weer start, het tolkastje opnieuw geactiveerd moet worden." Van Keulen deed wel melding van de boete, maar heeft hem alsnog moeten betalen.

Bij Tieleman Transport uit Kloosterzande zijn sinds april vorig jaar twee boetes binnengekomen wegens een haperend kastje, vertelt directeur Rudie Tieleman. "Wij rijden dagelijks over de Belgische wegen en hebben 75 vrachtwagens uitgerust met een tolkastje." Tegen allebei de boetes tekende Tieleman protest aan. "Uit de GPS-gegevens bleek dat het kastje vierhonderd meter voor het tolpoortje uitviel en vierhonderd meter na het poortje weer aansprong." De eerste boete werd kwijtgescholden, Tieleman wacht nog op reactie of de tweede boete ook wordt geseponeerd.

Groen lampje

België voerde april vorig jaar tol in voor vrachtwagens die meer wegen dan 3,5 ton. Chauffeurs moeten vervolgens zelf het kastje activeren als ze gaan rijden. Dan brandt er een groen lampje, maar soms springt dat zomaar op rood. "En dan zeggen ze dat we naar het lampje moeten kijken of het op groen staat, maar waar is de veiligheid beter mee gediend: naar dat kastje kijken, of door je voorruit kijken?", aldus Tieleman.

