Elian en Wahine hopen op een eigen wagenpark

Camperverhuur

Voor broer en zus Wisse betekent het einde van het Zomerondernemerproject niet het einde van hun kersverse bedrijf. "We reizen zelf graag met de camper. Je ziet zoveel meer van een land dan wanneer je alleen in hotels slaapt," vertelt Elian. "Maar als je een camper huurt krijg je alleen de camper. Borden en beddengoed moet je zelf nog aanschaffen. Wij willen heel het pakketje aanbieden, zodat je meteen op vakantie kan vertrekken," vult zijn zus Wahine aan.

We hopen uiteindelijk een heel wagenpark te hebben!" Elian Wisse, zomerondernemer

Ze kochten een eigen camper, maar mogen daar zelf nog niet in rijden. Want ze zijn nog te jong om een rijbewijs te halen. Wahine: "Dat maakt voor de rest niet uit, hoor. We krijgen veel hulp van familie en vrienden." Nu hebben zo nog maar één camper. Maar dat moeten er veel meer worden. "We hopen uiteindelijk een heel wagenpark te hebben," aldus Elian. "Met 28 campers'', lacht Wahine er achteraan.



De eerste reservering is inmiddels binnen. Vrienden van de broer en zus gaan een weekendje weg met de camper.

Elian en Wahine Wisse hebben een eigen camperverhuurbedrijf opgezet (foto: Omroep Zeeland)

Zomerondernemer

Het landelijke project Zomerondernemer werd voor de derde keer gehouden in Zeeland. De organisatie achter het project wil jongeren stimuleren om meer te ondernemen. De jongeren die aan het project meedoen worden geholpen door professionals uit het bedrijfsleven. Zo hebben de jonge ondernemers geleerd hoe ze zich moeten inschrijven bij de Kamer van Koophandel, hoe ze de administratie bij moeten houden en hoe ze moeten netwerken.

De deelnemers hebben ook een startkapitaal van 150 euro gekregen. Voor Elian en Wahine was dit lang niet genoeg om de camper te kopen, dus hebben ze zelf ook een duit in het zakje gedaan.

Andere bedrijven

Dit jaar deden er vijfentwintig jongeren mee aan het project. Zeeland is hierdoor in ieder geval een hondentrimster, een mobiele kapper, een houtsnijder, een videoclipmaker en Marokkaanse cateraar rijker. Ook zij hebben de intentie om na het project door te gaan met hun nieuwe bedrijf.

Lees ook: