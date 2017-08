Impuls Zeeland had de eer om de handelsdag in Amsterdam te openen. (foto: Impuls Zeeland)

Of het aan de Zeeuwse gongslag lag, zullen we nooit weten maar de AEX-index op het Beursplein 5 opende in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 519,27 punten.

Week van het Regionale Ondernemerschap