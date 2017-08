Zeeuwse inbrekersbende opgepakt; dertig inbraken opgelost

Aanhouding door de politie (foto: Omroep Zeeland)

De verdachten komen uit Heinkenszand, 's-Heerenhoek, 's-Heer Arendskerke, Goes, Schore, Arnemuiden, Vlissingen en het Limburgse Witthem. Ze gingen in wisselende samenstelling op dievenpad.

Op het spoor

Bij de politie kwam de bende voor het eerst in het vizier na snelkraken bij de Formido in Heinkenszand en een Chinees restaurant in Vlissingen in de nacht van 24 op 25 maart. De auto die daar bij gebruikt werd, werd later door de politie gevonden en grondig onderzocht. Dat leidde vervolgens naar de twee verdachten uit Heinkenszand en 's-Heerenhoek.

Die twee aanhoudingen brachten de politie op het spoor van de zeven andere bendeleden. Eén van hen wordt verdacht van heling, in zijn loods in Biezeling worden veel van de gestolen spullen aangetroffen.