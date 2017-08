Zwaargewonde na val van steiger Kats

Het duo viel twee tot drie meter naar beneden. (foto: HV Zeeland)

Het tweetal was aan het werk bij een huis aan de Kerkstraat. Door onbekende oorzaak viel de steiger waarop zij stonden om. Het duo viel vervolgens twee tot drie meter naar beneden.

De zwaargewonde is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De arbeidsinspectie is in kennis gesteld en de straat is afgezet voor verder onderzoek.