Met al mijn vrienden op de brug, landde ik plat op mijn rug (foto: Provincie Zeeland)

Met het plaatsen van een waarschuwingsliedje op Facebook gaat de provincie de strijd met de brugspringers in Zeeland aan. Een tekst als 'Ik ben van een brug in het water gedoken, nu zijn allebei mijn benen gebroken' moet jongeren ervan weerhouden om bij een brug het water in te duiken.

TIP: zet het geluid aan bij het onderstaande filmpje Voorkom een ongeluk of boete, zo luidt de boodschap van de provincie Zeeland aan het einde van het tekenfilmpje. Draaibrug In het filmpje is een brug te zien die wat weg heeft van de draaibrug bij Oost-Souburg. Het is één van de plekken waar wordt geklaagd over jongeren die daar in het water springen. Lees ook: Provincie neemt maatregelen tegen brugspringers