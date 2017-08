Volgens Wijnstekers was Feyenoord er niet om te scouten. "Natuurlijk zien we wel wat talenten rondlopen, en die houden we ook best wel in de gaten, maar het gaat in eerste instantie om het voetbal plezier."

Tussen 7 juni 1976 en 4 september 1988 speelde Wijnstekers 419 competitieduels voor Feyenoord en maakte hij 17 doelpunten. Hij neemt de vijfde plaats in op de ranglijst van Feyenoorders met het grootste aantal competitiewedstrijden achter hun naam. Als speler won Wijnstekers één keer het landskampioenschap (1984) en twee keer de KNVB-Beker (1980 en 1984).

En plezier hadden de jongen en meisjes in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. "Ik leer best veel van de trainer, en misschien ga ik later wel bij Feyenoord voetballen", zegt een van hen.