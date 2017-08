Verkeerde instelling tolkastje kost bedrijf 58.000 euro

Verkeerde invoer

Begin dit jaar kwam een vrachtwagen van het bedrijf stil te staan in België omdat het tolkastje niet meer werkte. De chauffeur kreeg een nieuw kastje maar vulde het verkeerde gewicht in. Omdat uitleg op dat moment ontbrak, vulde hij het gewicht van een lege vrachtwagen in, terwijl hij zijn maximale laadvermogen had moeten invoeren.

De vrachtwagen reed 58 dagen rond in België met de verkeerde instelling waardoor hij 98,23 euro te weinig tol in rekening kreeg. Toen inspecteurs hem staande hielden, moest er een boete betaald worden van 58.000 euro, 1000 euro per dag dat het bedrijf in overtreding was.

Het transportbedrijf moest de boete direct betalen, anders mocht de vrachtwagen niet verder rijden. Inmiddels heeft de eigenaar bezwaar gemaakt. Die procedure loopt nog.

Onacceptabel

Branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) vindt dat er een onacceptabele situatie is ontstaan. Zolang de kastjes niet goed werken, moet België volgens TLN stoppen met het innen van boetes. De transportvereniging roept minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu op om met haar Belgische collega's te praten. De Belgische organisatie Viapass, die de kilometerheffing coördineert, ontkent volgens het ANP ten stelligste dat het systeem niet werkt.

Sinds 1 april 2016 geldt er op Belgische wegen een kilometerheffing voor vrachtwagens vanaf 3,5 ton. De vrachtwagens moeten verplicht een OBU (On Board Unit) hebben, een kastje dat op basis van GPS de tol berekent. Per kastje moet 135 euro borg betaald worden. De tolkosten zijn afhankelijk van het gewicht van de vrachtwagen en de plek waar gereden wordt. De bedragen liggen rond de 20 cent per kilometer.

Vooral voor Zeeuws-Vlaamse transportbedrijven kwam de Belgische tolheffing vorig jaar als een flinke domper. Een gemiddeld transportbedrijf daar krijgt door de tol te maken met zo'n 70.000 euro extra kosten per jaar.

De invoering van de tol verliep ook al niet soepel. Zo konden bedrijven de tolkastjes nauwelijks testen voor de invoering omdat ze niet op tijd bezorgd werden.

