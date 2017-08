Oude bekende keert terug in politiek Zeeland

Vermue is vanmiddag op bezoek geweest bij minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. Hij heeft een brief getekend waarin hij haar voordraagt als nieuwe burgemeester. De Koning zet donderdag officieel zijn handtekening en daarmee is de benoeming van Vermue definitief.



Ze was meer dan twintig jaar raadslid en vervolgens wethouder in de gemeente Borsele. Ook daar was een vacature voor een nieuwe burgemeester, maar daar had zij geen interesse in. De gemeente Sluis trok haar wel. "Sluis is als grensgebied veel interessanter", zegt Vermue. De actuele dossiers, als toerisme en grensproblematiek spreken haar aan. "Vooral de profielschets ook, dat trok mij enorm."

Ze vragen om een verbinder, ja, that's me!"" Marga Vermue, nieuwe burgemeester Sluis

In de profielschets, het wensenlijstje waar de nieuwe burgemeester aan zou moeten voldoen, wordt een burgemeester gezocht die 'bourgondisch' is, maar vooral ook een 'verbinder'. Vermue: "That's me." Op de stelling dat een roerige gemeente als Sluis, om een verbinder vraagt, omdat de verhoudingen dat kennelijk behoeven, antwoordt Vermue diplomatiek. "Dat ga ik allemaal ontdekken, ik ga dat allemaal neutraal tegemoet."

Marga Vermue, burgemeester Sluis (foto: Omroep Zeeland)

Vermue heeft zin in een woelige gemeente, waar meer vlot te trekken is dan elders. Zij gaat eerst op zoek naar een huis en dan naar een fietsclubje, want fietsen door de polder doet ze in haar vrije tijd maar wat graag.

