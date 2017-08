Pinpasdiefstal op het nippertje voorkomen

De oplichting begon met een zogenoemde phishing e-mail, dat is een bericht dat van de bank afkomstig lijk te zijn, maar je naar een valse website leidt. op die site werd gevraagd om allerlei gegevens in te vullen, waaronder de pincode. Dat had het echtpaar gedaan. Met die gegevens werden nieuwe bankpassen aangevraagd.

Plastic tas

Om die bankpassen te pakken te krijgen hadden de oplichters een plastic tas opgehangen voor de brievenbus met op een briefje het verzoek aan de postbode om de post in die plastic tas te doen vanwege een verbouwing. De slachtoffers roken onraad toen ze zagen hoe een voor hen onbekende man deze tas onder de brievenbus plakte.

De oplichters hadden een zak voor de brievenbus gehangen (foto: Politieteam Walcheren)

Ze kwamen er maar net op tijd achter, want even later werden de nieuwe bankpassen door de postbode bezorgd. Het echtpaar heeft vervolgens de politie gebeld, maar die heeft de daders niet kunnen achterhalen. De bank heeft de bankpassen uit voorzorg geblokkeerd.

E-mailadres

De politie waarschuwt dat je goed op moet letten bij e-mails van de bank. Een van de aandachtspunten is het e-mailadres, in dit geval was dat rabobanknederland@alert-bericht.nl, je kunt zien dat het een vals e-mailadres omdat de naam van de bank niet achter het @-teken staat. In een echte e-mail van de Rabobank zou het adres eindigen in @rabobank.nl, of iets wat daarop lijkt.

De oplichters doen er alles aan om de e-mails er zo echt mogelijk uit te laten zien, dat was ook hier het geval. Zo had de link waar op geklikt moest worden een https-beveiliging en had ook een groen slotje in de adresbalk, wat een vals gevoel van veiligheid kan geven. De politie benadrukt verder dat banken nooit om je pincode zullen vragen.