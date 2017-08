Pinnen in bussen voor losse kaartjes

(foto: Omroep Zeeland)

Vooral in de zomer zijn er veel toeristen die met contant geld een los buskaartje willen aanschaffen. Veel toeristen zijn niet bekend met het Nederlandse systeem van de OV-Chipkaart. Gedoe met los geld voor zo'n buskaartje geeft vaak veel oponthoud.

Ook moet het uitbannen van contant geld in de bus mogelijke overvallen voorkomen. "We willen af van contant geld in de bus. Tot nu toe zijn er geen gekke dingen gebeurd, maar je moet het ook niet uitlokken", zegt provinciebestuurder Van der Maas (SGP).

De Ticketbox hangt vanaf 1 oktober in Zeeuwse bussen. Reizigers die een los kaartje willen kopen, hebben dan nog een paar maanden de keuze: óf betalen met de pinpas bij de Ticketbox of nog gewoon contant. Maar per 1 januari is het betalen met contant geld in de bus echt voorbij, en kunnen reizigers alleen maar met hun bankpas betalen.