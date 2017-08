Vijf vragen aan nieuwe burgemeester Sluis: Hoe goed kent zij haar nieuwe gemeente?

Marga Vermue is afkomstig uit het Zuid-Bevelandse Oudelande. Twintig jaar was zij raadslid en later wethouder van de gemeente Borsele. Sinds 2012 is zij burgemeester van het Brabantse Cranendonck.

Officiële installatie

Dinsdagmiddag is ze langs geweest bij minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. Hij heeft zijn goedkeuring gegeven. De Koning zal deze week zijn handtekening onder haar benoeming zetten. Begin oktober wordt Vermue dan officieel geïnstalleerd als burgemeester van Sluis.

