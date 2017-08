Twintig medewerkers DELTA verliezen baan bij reorganisatie

Kantoor van de verschillende DELTA-onderdelen (foto: Omroep Zeeland)

Bij het bedrijf dat energie levert aan particulieren en diensten levert als internet, televisie en telefonie werken nu bijna vierhonderd mensen. Een deel van hen moet nu vanwege de reorganisatie opnieuw op de eigen functie of op een andere functie solliciteren.

Gevolgen voor medewerkers

Onder de streep gaan volgens DELTA zo'n twintig arbeidsplaatsen verloren, maar volgens ingewijden heeft de reorganisatie ingrijpende gevolgen voor veel meer DELTA-medewerkers. Hoeveel medewerkers precies geraakt worden door de veranderingen brengt DELTA nu nog niet naar buiten. Het zou nog te vroeg zijn om wat dat betreft precieze aantallen te noemen.

Volgens DELTA is het noodzakelijk om de werkzaamheden van het bedrijf anders te organiseren. Het doel is om efficiënter samen te werken en zo de klant beter te bedienen, is de onderbouwing van het bedrijf.

Overleg met de OR

Wanneer het bedrijf precies start met het doorvoeren van veranderingen is nog onbekend. Eerst vindt er nog overleg plaats met de OR. Naar verwachting zijn die gesprekken in de loop van volgende maand afgerond.

Meerdere afdelingen zijn al door DELTA op de hoogte gebracht van de aankomende wijzigingen. Morgen worden de laatste medewerkers bijgepraat en pas daarna komt DELTA met een officiële reactie.

Het huidige DELTA ontstond toen de Zweedse investeringsmaatschappij EQT Infrastructure eind vorig jaar voor 488 miljoen euro meerdere onderdelen van het oude energiebedrijf DELTA overnam. Naast het huidige DELTA zijn er het deel dat over energieproductie gaat: PZEM en het deel dat de netwerken onderhoudt, DELTA Netwerkgroep (DNWG).

DELTA opgesplitst in onderdelen (foto: OZ/DELTA)

