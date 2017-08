Brand legt veld vol stoppels in de as

De brandweer rukte in eerste instantie uit met twee blusvoertuigen en een waterwagen, maar toen de eerste bluswagen was aangekomen bleek dat de tweede niet meer nodig was. De waterwagen is wel nog ingezet.

Vuurzwepen

De brandweer heeft zogeheten vuurzwepen gebruikt om de vlammen uit te slaan. De brand liet een groot stuk van de akker zwartgeblakerd achter. De oorzaak van de brand is onbekend.