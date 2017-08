Glijmiddel houdt mossel van de boot

Helemaal nieuw is het concept van Vogel niet, maar de toepassing is dat wel. "De materialen die we gebruiken zijn niet giftig", aldus Vogel. "Je hebt dus geen issues met de haven-infrastructuur of vervuiling."

Milieuvriendelijk

Bij oudere vormen van antifouling is dat wel een probleem. De verf is dan giftig en afslijtende deeltjes kunnen het milieu vervuilen. De coating van Vogel zal waarschijnlijk ook worden aangebracht met verf, maar zijn methode is volgens de Duitser wél milieuvriendelijk.

Ik heb goede hoop dat het met een paar jaar in de winkels ligt." Onderzoeker Nicolas Vogel

Het 'glijmiddel' zorgt ervoor dat mosselen het oppervlakte van een boot niet meer herkennen. Ze denken dat het water is en maken zich er dan niet aan vast. Dat is anders dan de antifouling die al bestond, die voornamelijk als doel heeft om de algen en mosselen makkelijker los te laten komen.

Toepassing

Vogel en zijn onderzoeksteam hebben zich tot nu toe voornamelijk bezig gehouden met de ontwikkeling van het middel, maar nog niet met de toepassing ervan. "We hebben onderzoek gedaan op een klein oppervlak, maar we verwachten dat het op grote schaal ook toe te passen is. Engineers gaan er nu mee aan de slag en ontwikkelen een methode die voor het algemene publiek te gebruiken is. Ik heb goede hoop dat het met een paar jaar in de winkels ligt."

Vogel is niet de eerste onderzoeker die met een oplossing komt voor de huidige giftige antifouling-methode. Vorig jaar werd nog een nieuwe methode gepresenteerd voor het eraf halen van mosselen en algen, met behulp van trillingen.

