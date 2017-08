Schuur van leegstaande boerderij in Kapelle in vlammen op

Al snel bleek dat de hooischuur niet meer te redden is, dus heeft de brandweer vooral geprobeerd te voorkomen dat het vuur overslaat naar een tweede schuur op hetzelfde terrein.

De wanden en het dak van de schuur zijn ingestort. De brandweer liet de resten en het aanwezige hooi gecontroleerd uitbranden, zo wordt de overlast voor omgeving zoveel als mogelijk beperkt.

Overlast voor omgeving

Volgens de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) zat er geen asbest in de afgebrande schuur. Verder was het vrijwel windstil en trok de rook recht omhoog weg, waardoor de overlast voor de omgeving meevalt. Wel was de rook te ruiken in de omgeving van Biezelinge en Kapelle. De VRZ raadt aan om bij rookoverlast ramen, deuren en ventilatie te sluiten.

Brandweerhelm (foto: OZ)

Omdat de brandende schuur vol zat met hooi duurde het lang gaat duren voor het vuur geblust was. Iets na middernacht was het vuur onder controle en werd het sein brand meester gegeven, maar daarna moest de brandweer nog urenlang nablussen. In hooi kan het vuur namelijk lang doorsmeulen en plotseling weer oplaaien.