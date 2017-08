Uitslaande brand verwoest woning in IJzendijke

In IJzendijke is een woning aan Nieuwstraat ernstig beschadigd door een uitslaande brand. Het vuur ontstond rond 23.00 uur in de slaapkamer, maar al snel stond de hele achterzijde van de woning in vuur en vlam.

De bovenverdieping is volledig uitgebrand, de bewoner heeft ergens anders de nacht doorgebracht (foto: HV Zeeland) De brandweer rukte uit met vier blusvoertuigen, een hoogwerker en een waterwagen. Voor de zekerheid werd ook een ambulance opgeroepen, maar niemand raakte ernstig gewond bij de brand. Rook ingeademd Wel had de bewoner van de woning rook ingeademd. De bewoner is door het ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet naar ziekenhuis. Hoogwerker van de brandweer bij uitslaande woningbrand in IJzendijke (foto: HV Zeeland) De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) meldde rond middernacht dat het vuur grotendeels gedoofd was. Kort daarna werd ook het sein brand meester gegeven. Zwaar beschadigd De bovenverdieping is volledig uitgebrand en ook de de begane grond raakte zwaar beschadigd. De bewoner zal de nacht elders moeten doorbrengen. Stichting Salvage is opgeroepen om de eigenaar te helpen met het afhandelen van de schade.