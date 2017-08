Acht nieuwe natuurgebieden in Zeeland

Gedeputeerde Carla Schönknecht (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om percelen in de gebieden Weel in de Zuid-Bevelandse Heerepolder, Oosterschenge in Zuid-Beveland, Oude Veerseweg en de Beekshoekpolder op Walcheren, Kievitshoek op Schouwen-Duiveland, Bosje van Klompe op Tholen, het Groote Gat bij Oostburg, Waterwingebied Clinge bij Sint-Jansteen, Margarethapolder I en II bij Terneuzen en Oosterschenge.



Watervogels hebben het moeilijk in natuurgebied Noordervroon (foto: Omroep Zeeland)

De percelen zijn al aangekocht. Met het geld verandert het gebied definitief in natuur. Volgens dagelijks provinciebestuurder Carla Schönknecht liggen de meeste percelen nu nog braak, maar gaat het in een aantal gevallen ook om 'verouderde'natuur, waarbij het terrein een beetje verrommeld is. Met het geld krijgen ook deze delen een opknapbeurt.

De verandering van landbouwgronden in natuur is onderdeel van een veel groter plan; het Natuurnetwerk Zeeland, dat over een jaar of tien klaar moet zijn. Het is bedoeld om wilde planten en dieren in de Zeeuwse natuur een leefgebied te geven. Dat betekent niet dat het open karakter van het Zeeuwse landschap langzaam maar zeker verdwijnt. "Het is zeker niet zo dat we alleen maar bomen aanplanten. We leggen bijvoorbeeld ook poelen aan voor salamanders. Die poelen komen natuurlijk op heel vlak terrein, dat prima past in het Zeeuwse landschap", stelt Schönknecht.