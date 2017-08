Zeeland wordt wakker: brand, reorganisatie en natuurgebied

De rookwolk door de schuurbrand bij Kapelle was in de wijde omtrek te zien (foto: HV Zeeland)

Branden

In IJzendijke en Kapelle woedden gisteren twee flinke branden. In Kapelle werd een hooischuur in as gelegd en in IJzendijke ging een woonhuis in vlammen op. Er raakte niemand ernstig gewond, wel ademde in IJzendijke een persoon rook in.

Kantoor van de verschillende DELTA-onderdelen (foto: Omroep Zeeland)

Reorganisatie

Door een reorganisatie bij DELTA verliezen rond de twintig medewerkers hun baan. Dat heeft het bedrijf bevestigd. Volgens DELTA worden vandaag de medewerkers ingelicht.

Zonsopkomst in het natuurgebied bij Haamstede. (foto: Cees van Vossen uit Tholen)

Natuurgebieden

De provincie Zeeland geeft driekwart miljoen euro uit voor acht nieuwe natuurgebieden in Zeeland. Het gaat om landbouwgrond, die verandert in natuurgebied.

(foto: PK Bot)

Mosselen

Het is een doorn in het oog van veel botenbezitters: algen, mosselen en kokkels onder een boot. Met behulp van zogenaamde 'antifouling' kun je dit er makkelijker afschrapen.

Zwemmen met paard, bij zonsondergang op het Banjaardstrand te Kamperland (foto: Fleur Versluis )

Het weer

Het wordt een vrij zonnige zomerdag met vanmiddag maximumtemperaturen tussen 24 en 28 graden. De zuidoostenwind is zwak tot matig. In de loop van de avond is een bui niet uitgesloten.