Parkeerterrein bij Zandkreekdam verdwijnt

Parkeren (foto: Omroep Zeeland)

Het verkeer dat op de Deltaweg (N256) tussen Goes en Zierikzee rijdt kan nu nog afslaan voor het parkeerterrein bij de Zandkreekdam, maar daar komt dus verandering in. De provincie zegt in een verklaring dat provinciale wegen bij voorkeur aangelegd worden met zo min mogelijk zijwegen of kruispunten.

Het afslaan op de drukste 80 km-weg van Zeeland zorgt er naast onveilige situaties ook nog eens voor dat het verkeer op de weg te kampen heeft met meer stremmingen.

Gras

Vanaf volgende week wordt de verharding op het parkeerterrein opgebroken en komt er gras voor in de plaats. Op de parkeerplaats staat een monument dat herinnert aan de sluiting van de dam. Het kunstwerk komt aan de parallelweg aan de overzijde terug.