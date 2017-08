Mosseldorp Bruinisse gaat de strijd aan met Philippine

Bruinisse of Philippine?

Gildemeester Theo Ketting is zich er van bewust dat Philippine de titel 'Mosselstad nummer één' al jaren draagt. "Wat Philippine kan, kunnen wij beter. Bruinisse heeft namelijk een haven met mosselboten. De mossels worden hier vers aangeleverd en zo kunnen wij een kwaliteitsmossel aan klanten leveren."

Philippine trekt vooral veel Belgen. Wij richten ons ook op de Randstad." gildemeester Theo Ketting

De acht restaurants hebben zich verenigd in een gilde. Zo gaan ze zich landelijk promoten. "Philippine trekt vooral veel Belgen. Die krijgen wij ook steeds vaker over de vloer, maar we willen ons ook richten op de Randstad. Daar kennen ze Zeeuwse mossels vaak alleen van in een verpakking in de supermarkt."

Voor de echte Bruenaren is al die promotie niet meer nodig. Zij weten al lang wie de beste mossels van Zeeland heeft.

Mosselfestival in Utrecht

Het mosselgilde komt voor het eerst landelijk in actie tijdens het Mosselfestival in Utrecht. Dat vindt op zondag 27 augustus plaats. Ketting: "We gaan daar Zeeuwse mossels bereiden en Bruinisse op kaart zetten!"