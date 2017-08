Nablussen hooischuur Kapelle duurt hele ochtend

Het nablussen van de hooischuur in Kapelle gaat nog zeker de hele ochtend duren. De wind staat in de richting van Goes en daarom raadt de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) aan bij overlast de ramen en deuren gesloten te houden.

De brandweer is nog de hele ochtend bezig bij de uitgebrande hooischuur in Kapelle. (foto: Veiligheidsregio) Het vuur in de schuur bij een leegstaande boerderij aan de Hoekseweg in Kapelle werd gisteren iets na 22.00 uur ontdekt. Er werd meteen opgeschaald naar een grote brand en de hulpdiensten rukten uit met drie blusvoertuigen, een ladder- en een waterwagen. Doorsmeulen Eenmaal ter plaatse bleek al snel dat de schuur niet meer te redden was en heeft de brandweer vooral geprobeerd te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een tweede schuur op hetzelfde terrein. Iets na middernacht was het vuur onder controle en werd het sein brand meester gegeven, maar het nablussen gaat dus nog de hele ochtend duren. Dat komt omdat in hooi vuur nog lang kan doorsmeulen en plotseling weer kan oplaaien.