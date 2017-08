Samsom presenteert resultaten onderzoek Thermphos

Thermphos, Vlissingen-Oost (foto: Omroep Zeeland)

De voormalig PvdA-leider arriveert om 15.00 uur op het terrein van de vroegere fosforfabriek. Op basis van de aanbeveling van Samsom gaat het kabinet een afweging maken van de technische, bestuurlijke en financiële effecten van de sanering voor de NV Zeeland Seaports en voor de Provincie Zeeland.

De provincie Zeeland liet enkele maanden geleden weten, dat de kosten van deze sanering kunnen oplopen tot ruim 170 miljoen euro. De provincie ruziet als toezichthouder met grondeigenaar Zeeland Seaports, wie welk deel van de sanering moet betalen. Ondertussen betaalt de provincie 700.000 euro per maand aan het brandveilig houden van het terrein. De kosten dreigen de provincie financieel lam te leggen.

De fosforfabriek Thermphos ging in 2012 failliet, onder meer doordat een concurrent uit Kazachstan fosfor goedkoop verkocht in Europa. Honderden Zeeuwen verloren daardoor hun baan. De provincie Zeeland is volgens de wet als vergunningverstrekker aansprakelijk, maar toen de sanering begon, volgde tegenslag na tegenslag. Het terrein bleek zeer ernstig vervuild te zijn met fosforslib, asbest en radio-actief materiaal. De sanering van het terrein heeft tot nu toe ruim al ruim 30 miljoen euro gekost en het einde is nog lang niet in zicht.

Bemiddelaar

Samsom ziet zijn rol als voorzitter vooral als 'bemiddelaar', zo liet hij vorige maand weten tijdens een werkbezoek aan Thermphos. "Ik ben gevraagd door de ministerraad om te kijken naar dit probleem. Dan is het volgens mij het belangrijkste dat je ook echt daar naar kijkt. Het probleem is de fabriek en dat is - plat gezegd - de rotzooi waar we wat mee moeten."

Lees ook: