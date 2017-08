Zeeuwse wegen overvol door strandverkeer

Zeeuwse wegen overvol door strandverkeer (foto: Omroep Zeeland)

De A58 is volledig vastgelopen door vakantieverkeer. Op de A58 moet het verkeer tussen Roosendaal en Goes rekening houden met vertraging over een lengte van 35 kilometer. Ook op de N59 is het druk en staat elf kilometer file. Ook op andere wegen is het druk.

De file op de A58 begon al bij Roosendaal en was even na 11.00 uur al ruim 30 kilometer. Dat had mede te maken met een ongeluk bij Heerle waar vijf auto's bij waren betrokken. De rijbaan was daar enige tijd dicht. De vertraging is op dit moment rond de 50 minuten. Op de N59 is de vertraging richting Zierikzee opgelopen naar bijna een uur. Op de andere wegen is het ook druk. De N57 tussen Middelburg en de Brouwersdam en de N255 op Noord-Beveland lopen ook vol.