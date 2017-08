'Philippine is dé plek voor mosselen! Geen twijfel mogelijk!'

Mosselgeschiedenis van Philippine

Volgens historisch stadsgids Norbert van Hurck zijn er niet veel plekken meer in Philippine die aan de mosselvisserij doen denken. Alleen het Philippinekanaal dat vroeger de Braakman met de haven in de stad verbond is er nog. De haven zelf is verzand. Daar is een school op gebouwd.

Philippine heeft acht mosselrestaurants waar veel Belgen op af komen (foto: Omroep Zeeland)

Maar toch is volgens Van Hurck Philippine een echte mosselstad. "In de Braakman werden de mossels opgehaald en vervolgens per boot naar Philippine vervoerd", legt hij uit. "De oorsprong van de mosselcultuur van Zeeland ligt net over de grens in Boekhoute. Daar is het begonnen, maar Philippine nam het al snel over."

Vraag maar eens aan een Belg waar Philippine ligt. Dat weten ze tot in Brussel!" Norbert van Hurck, stadsgids Philippine

Aan de mosselcultuur kwam een einde toen Philippine van de Braakman werd afgesloten. "Maar de mossels zijn in Philippine gebleven, maar dan in de vorm van acht mosselrestaurants. Vraag maar eens aan een Belg waar Philippine ligt. Dat weten ze tot in Brussel!" Tachtig procent van de restaurantbezoekers tijdens het mosselseizoen komt uit België. En die zijn trouw aan de mosselstad.

Op zaterdag 26 en zondag 27 augustus zijn het Mosselfeesten in Philippine. In datzelfde weekend treedt Het Mosselgilde Bruinisse voor het eerst landelijk naar buiten tijdens het Mosselfestival in Utrecht. Daar presenteert Bruinisse zich als hét mosseldorp van Zeeland.

​Bruinisse mosselstad? Onzin!" Norbert van Hurck, stadsgids Philippine

Dat andere dorpen of steden pretenderen dat zij de mosselplek van Zeeland zijn, vindt de stadsgids van Philippine onzin. "Hoezo komen er anders 400.000 mensen per jaar naar hier om alleen mossels te eten? Dat komt omdat wij de beste mosselrestaurants hebben en de lekkerste mosselen! Philippine is de mosselstad van Zeeland, geen twijfel mogelijk!"

Lees ook: