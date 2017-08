Nieuwe sluis Terneuzen definitief gegund

Artists impression van de Nieuwe Sluis (rechts) bij Terneuzen (foto: OZ)

Verwacht wordt dat het contract begin september door alle partners wordt getekend; het document is nu in voorbereiding. In het consortium Sassevaart werkt BAM samen met de Vlaamse partners DEME en Van Laere. Veruit het grootste deel van de kosten wordt ook door de Belgen gedragen. Ook de twee andere combinaties die hebben ingeschreven op het megaproject waren samengesteld uit Vlaamse en Nederlandse aannemers.

Dichtbij

De Koninklijke BAM-groep begon in 1869 als timmermansbedrijf in de Alblasserwaard dat molens repareerde. Inmiddels werkt het concern aan grote utiliteitsbouw en infrastructuur vanuit vijf Europese landen. Het hoofdkantoor staat in Bunnik (U). Zijn twee Vlaamse partners komen van dichtbij. Ze hebben allebei hun hoofdvestiging in Zwijndrecht bij Antwerpen. Van Laere bouwt in Vlaanderen en Nederland grote bedrijfsgebouwen. DEME is in 1991 ontstaan uit Dredging International en Baggerwerken Decloedt. Het concern doet grote offshore-projecten, de aanleg van havens en bijvoorbeeld ook landaanwinning over de hele wereld.

Duurder dan de tunnel

Met zijn drieën hebben ze voor de naam 'Sassevaart' gekozen, omdat dit de oude naam is van het kanaal van Gent naar Terneuzen. De offerte van 753 miljoen euro is 180 miljoen euro lager dan het bedrag waar men in Vlaanderen oorspronkelijk rekening mee hield. Het consortium is uitgekozen omdat het met de 'Economisch Meest Voordelige Inschrijving' was gekomen. Met 753 miljoen euro is de sluis iets duurder dan de Westerscheldetunnel, die 14 jaar geleden gereed kwam en toen een prijskaartje had van 751 miljoen euro.