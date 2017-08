15 wielrenners plassen de boel onder in Wemeldinge

Het was geen fris gezicht in het ochtendzonnetje voor Rob Vergouwen. Hij zag dat 15 wielrenners stonden te plassen op de Promenade in Wemeldinge. Vergouwen werd pislink en riep naar de mannen dat ze ermee moesten stoppen. Toen ze daar geen gehoor aan gaven, belde hij uiteindelijk de politie.

groep wielrenners staat te plassen op Promenade in Wemeldinge (foto: Rob Vergouwen) "Dat is toch niet normaal," zegt Rob verontwaardigd aan de telefoon. "Als ze nou een paar honderd meter verder rijden kunnen ze bij een brasserie terecht. Dit doe je toch niet?" Volgens Rob waren er meerdere mensen die dit gezien hebben. "Twee vrouwen kwamen aanlopen met hun hond en konden het ook niet erg waarderen." De politie bevestigt dat er een melding is gedaan van het incident. "Maar wij kunnen er verder niet zo veel mee. Die wielrenners zijn al lang weg," zegt Esther Boot. Vergouwen vindt het jammer dat er niets wordt gedaan met zijn melding. "Hopelijk dat dit niet meer gebeurd, want dat die mannen in hun blauwe tenues daar stonden te pissen kan echt niet. Het blijft een schande."