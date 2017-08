Samsom: Rijk moet portemonnee trekken bij sanering Thermphos

Diederik Samsom komt aan bij Thermphos (foto: Omroep Zeeland)

In dat rapport doet hij aanbevelingen doet aan het Rijk over hoe het verder moet met de steeds verder oplopende rekening voor het saneren van het terrein van de voormalige fosforproducent. Hij schrijft 'saneren doe je samen' en stelt voor dat de resterende 83 miljoen eerlijk verdeeld wordt over grondeigenaar Zeeland Seaports, de provincie en het Rijk.

In de begeleidende brief aan demissionair minister Dijsselbloem schrijft Samsom: "Succes is alleen mogelijk als vanaf nu door alle partijen gezamenlijk verantwoordelijkheid wordt genomen voor de volledige saneringsopgave."

Juridische strijd

Dat zou een einde moeten maken aan de financiële onzekerheid voor de provincie en Zeeland Seaports. Ook moet dat het huidige klimaat van alles alleen betalen en de juridische strijd die daarbij hoort moeten beëindigen.

Lees ook: