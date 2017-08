Antwan Tolhoek krijgt boete in Vuelta voor verkeerd dragen nummer

Wielrenner Antwan Tolhoek heeft een boete gekregen in de Ronde van Spanje. Die boete krijgt hij omdat hij zijn nummer verkeerd heeft gedragen.

De jury van de Ronde van Spanje geeft Antwan Tolhoek en zestien andere renners een boete van 100 Zwitserse frank, dat komt neer op 88 euro. Steven Kruijswijk, teamgenoot van Tolhoek bij Team LottoNL-Jumbo, is er niet over te spreken en vraagt zich op Twitter af of de jury zich niet met belangrijkere zaken bezig moet houden.

Yesenaar Antwan Tolhoek debuteert dit jaar in de Vuelta. In de eerste etappe sloeg de wielrenner al na een aantal minuten over de kop. Tolhoek had een aantal verwondingen in zijn gezicht en een pijnlijke schouder, maar kon de etappe wel uitrijden.

Lees ook: