Nieuw Zeeuws Kamerlid op zomerstage in eigen provincie

Volgens van den Berg is het zomerreces van de Tweede Kamer een uitgelezen mogelijkheid om contact te onderhouden met de verschillende werkvelden in haar eigen provincie.

Dossier

Van den Berg vindt het ook fijn om tijdens de werkbezoeken mensen te leren kennen. "Want als ik met een dossier bezig in Den Haag en ik heb niet alle feiten op een rijtje, kan ik mijn netwerk gebruiken om iemand te benaderen die wel volledig op de hoogte is."

Daarnaast vindt ze het belangrijk om met dit soort werkbezoeken de 'lijntjes' vanuit Den Haag naar de provincie kort te houden en op de hoogte te blijven van allerlei ontwikkelingen. En ze vindt het ook ontzettend leuk om te doen. "Ik voel me vereerd, omdat ik door het werk wat ik nu doe, zoveel mensen mag ontmoeten. En dat ik ze kan vertegenwoordigen in de Tweede Kamer."

Joba van den Berg komt uit het bedrijfsleven. Ze heeft haar gymnasium diploma behaald in Utrecht, het HBO-diploma facility management in Deventer en daarna heeft ze haar doctoraal Internationale Economie gedaan in Tilburg. Ze heeft in diverse steden gewoond maar sinds haar huwelijk in 1996 woont ze in Goes. Van den Berg is sinds haar 18e jaar lid van het CDA. Van 1996 tot 2000 was ze secretaris van het CDA in Goes. Sinds dit jaar is ze dus Tweede Kamerlid voor haar partij, het CDA.

Strand

En op de vraag of ze met dit mooie weer toch niet op één van die mooie Zeeuwse stranden had willen liggen, antwoordde ze: "Ik zeg altijd met mooi weer, is alles leuker, dus ook een werkbezoek."

Tweede Kamerlid Joba van den Berg op zomerstage (foto: Omroep Zeeland)

Kabinet

Niet alleen Van den Berg is tijdens het zomerreces van de Tweede Kamer aan het werk. Ook het andere Zeeuwse Tweede Kamerlid André Bosman van de VVD besteedt momenteel zijn tijd nuttig. Hij is vanuit zijn fractie betrokken bij de onderhandelingen voor een nieuw kabinet.

