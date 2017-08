Reorganisatie DELTA komt hard aan bij de medewerkers

Als wethouder van Kapelle is Jon Herselman voormalig aandeelhouder van DELTA en hij baalt van het nieuws. "Eind vorig jaar hebben wij de aandelen verkocht en dan zo kort daarop dit dan is dat voor de mensen die het betreft en ons als voormalig aandeelhouders enorm zuur."

Zoveel mogelijk banen behouden

Toch komt het voor Jon Herselman niet onverwacht. "Nee het is een commerciële wereld dus kan je dit zien aankomen." Bij de verkoop van het bedrijf aan het Zweedse investeringshuis EQT werd geen baangarantie gegeven, wel werd toen benoemd dat er zoveel mogelijk banen behouden moesten worden.

Bronnen laten weten dat het voor veel medewerkers hard aankwam toen ze te horen kregen dat ze boventallig worden verklaard. Waar DELTA zegt dat ze vooral naar tijdelijk personeel kijken is dat volgens die bronnen niet waar. Ook medewerkers die er al jaren werken hebben te horen gekregen dat hun functie straks weg is.

In je achterhoofd heb je realiteitszin" Statenlid Ad Drost (SGP) over de reorganisatie

"Het is een dubbel gevoel. Ergens in je achterhoofd heb je wel de realiteitszin, maar het is wel jammer." zegt Ad Drost. Hij is Statenlid voor de SGP in de Provinciale Staten. Hoewel hij het jammer vindt is het volgens hem een logisch gevolg nadat Delta is over genomen door het Zweedse EQT.

Doorverkocht

EQT heeft namelijk als investeringsbedrijf al vaker grote bedrijven gekocht en uiteindelijk met winst weer doorverkocht. Gemiddeld houdt EQT een gekocht bedrijf vier jaar onder zich, om het vervolgens te verkopen.

Zo namen de Zweden in 2014 informatieleverancier Bureau van Dijk over voor naar schatting 1,6 miljard euro. Ze boekten er winst mee en verkochten het eerder dit jaar voor 3 miljard euro.

Banen op de tocht

Hoewel voormalig aandeelhouder Jon Herselman optimistisch is over de toekomst van Delta en Zeelandnet als Zeeuwse merken is de vraag aan wie EQT uiteindelijk verkoopt en of er ondertussen niet nog meer banen op de tocht komen te staan. Want volgens bronnen zijn de twintig arbeidsplaatsen die DELTA noemt nog slechts het begin.

