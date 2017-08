Genieten van het warme weer? Niet als je skileraar wil worden...

De cursus wordt in Terneuzen gehouden omdat de omstandigheden in de hal beter zijn dan op de Oostenrijkse gletsjers. Door nu al te oefenen, zijn de toekomstige skileraren klaar voor een vervolgcursus die wel op échte berghellingen plaatsvindt.

Koud

Veel van het warme weer merken de cursisten niet. "Doordat er geen zonlicht binnen komt en de temperatuur constant gelijk blijft is het voor ons soms behoorlijk koud. We zien alleen dat het warm is als we door een raam naar buiten kijken", vertelt de Belgische cursist Nathan Dupon.

Doordat de training intensief is en lang duurt, hebben de cursisten weinig tijd om buiten te ontspannen. Toch is er volgens de Oostenrijkse leraar Michaël Reisenauer 's avonds wel tijd om van het mooie weer te genieten, "Als we klaar zijn met oefenen en theorie-examens afleggen, kunnen we nog wat ontspannen en misschien zelfs even zwemmen."