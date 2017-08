Eigenaar betrapt scooterdieven op heterdaad

(foto: Politie)

De scootereigenaar had zijn voertuig geparkeerd op de Nieuwe Burg. Hij liep even na middernacht terug naar zijn scooter en zag tot zijn verbazing dat twee jongens juist op dat moment aan de scooter aan het morrelen waren en er mee wegliepen.

Achtervolging

De man zette de achtervolging in en riep dat de jongens van zijn scooter af moesten blijven. Kennelijk maakte dit indruk, want de dief die de scooter vast had, liet hem los en sprong achterop een andere scooter, waarna de bestuurder met hoge snelheid wegreed. Ook de andere scooterdief stapte op een scooter en reed weg, zijn twee handlangers achterna.

De eigenaar belde de politie en toen de agenten arriveerden, zagen ze dat er ook was gemorreld aan een andere scooter. Blijkbaar hadden de scooterdieven ook geprobeerd om die te stelen, maar was dat niet gelukt. Beide scootereigenaren hebben aangifte gedaan.

Capuchon

Volgens de scootereigenaar die de dieven korte tijd heeft achtervolgd, droegen de drie donkere kleding en hadden ze een capuchon over hun hoofd. Hun leeftijd wordt geschat tussen de 15 en 16 jaar.

De drie hadden een normaal postuur en een lengte van tussen de 170 en 180 centimeter. De jongen die achterop de wegrijdende scooter sprong, had een donker uiterlijk, mogelijk is hij Surinaams of Antilliaans.