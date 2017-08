Onrust in Torentijd door uitlekken tapgesprekken Klaas Otto

Torentijd bezuiniging (foto: OZ)

Otto mocht van de rechter afgeluisterde gesprekken die hij vanuit de gevangenis heeft gevoerd en beluisteren als voorbereiding op zijn verdediging. Maar door een administratieve fout zijn ook gesprekken van medegevangenen bij hem afgeleverd.

Onderzoek

Het gaat om telefoontjes die andere gevangenen vanuit het huis van bewaring in Middelburg hebben gepleegd. Volgens de politie is nog onduidelijk om hoeveel tapgesprekken het gaat. Dat moet volgens de politie nog blijken uit onderzoek. Ook hoe de tapgesprekken bij Otto konden belanden wordt nog onderzocht.

De oprichter van No Surrender zit in voorarrest omdat hij verdachte is in verschillende strafzaken. De aanklager beschuldigt hem onder andere van afpersing, bedreiging, witwassen, beïnvloeding van getuigen, mishandeling en brandstichting.

Ophef

Zijn advocaat Louis de Leon ontkent dat Otto de informatie zou gebruiken om medegevangenen onder druk te zetten en zegt dat zijn cliënt zich juist als een modelgevangene gedraagt. Volgens de politie zijn er ook geen signalen ontvangen over ophef in de gevangenis. Dienst Justitiële Inrichtingen, waar Torentijd onder valt, weigert daar uitspraken over te doen.