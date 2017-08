Politie pakt drie drugsdealers op in een half uur tijd

(foto: OZ)

Volgens de politie worden in Goes met name buitenlandse toeristen worden benaderd met de vraag of zij drugs willen kopen. Daarom liepen vandaag agenten in burger rond in de omgeving van de Koepoort, in de hoop dat ook zij zouden worden aangesproken door drugsdealers.

Succes

En dat gebeurde ook. In een half uur tijd gebeurde dat drie keer. Alle drie de drugsverdachten werden aangehouden. De politie noemt daarom de actie een succes en kondigt aan deze methode in de toekomst vaker toe te gaan passen als er meldingen binnenkomen van overlast door drugsdealers.