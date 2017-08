300 vrijwilligers zorgen voor spektakel

Openluchtvoorstelling in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Koen Schyvens heeft, in opdracht van de gemeente Goes, de voorstelling geschreven en is tevens verantwoordelijk voor de regie. Hij is in 2015 al begonnen met de voorbereidingen. "Het maken van zo'n productie kost ontzettend veel tijd, vooral wanneer je met zo'n grote groep werkt."

Uitdaging

De grootste uitdaging voor Schyvens was om alle disciplines samen te brengen tot één geheel. "Het is een stuk vol muziek, dans, zang, theater en acrobatiek. We hebben maandenlang gerepeteerd in allerlei klaslokalen, gymzalen en dansstudio's. Nu is het aan Lia en mij om al die elementen samen te brengen."

Vijf verschillende locaties

De voorstelling wordt op vijf verschillende locaties gespeeld rondom de Hollandse Hoeve. De bezoekers worden in drie groepen verdeeld en gaan onder leiding van de gezanten van de keizer mee op hun zoektocht.

De voorstelling duurt zo'n drie en half uur en er is geen pauze. Een bewuste keuze volgens Schyvens: "Een scène duurt hooguit twintig minuten, waarna het publiek zich verplaatst naar een van de andere locaties. Tijdens deze momenten kunnen ze zich even ontspannen en de benen strekken. Ook krijgen ze dan een hapje en een drankje."

Openluchtspektakel E-Njen (foto: Omroep Zeeland)

Het is inmiddels het vierde buitenspektakel dat in Goes plaatsvindt. Na Ubuntu in het Afrikajaar en Kausay Pacha tijdens het Latijns-Amerikajaar is het nu dus de beurt aan E-Njen. Het is een Aziatisch sprookje, dat zich afspeelt in het verzonnen keizerrijk 'Kerajaan Angsa'. Keizer Lo Yang stuurt zijn zes gezanten op een zoektocht naar de drie erfstukken van het keizerrijk. Deze erfstukken, Cirkel, Schild en Gans, moeten op de eerste dag van het heilige jaar van de Gans terug zijn in het keizerrijk. De gezanten gaan onder bescherming van Aziatische draken in duo's op pad. Maar tijdens deze zoektocht worden ze dwarsgezeten door de kanselier en zijn handlanger.