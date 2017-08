Meeste stemmen gaan naar Philippine als dé Zeeuwse mosselplaats

Toch is de kans groot dat hiermee de discussie nog niet voorbij is. De fans van zowel Philippine als Bruinisse zijn fanatiek. En er is nog een derde gegadigde, bleek in de reacties onder de Facebookpost.

Die derde mededinger om de titel mosseldorp is Yerseke, waar veel mosselvissers in de haven liggen, waar het Nederlands Mosselbureau gevestigd is, de plek waar mosselen geveild worden, en waar ieder jaar de Mosseldag gehouden wordt. En hoe luidt het gezegde ook alweer: waar er twee vechten om een been...?

Mosselgilde

Aan de andere kant hebben acht Bruse mosselrestaurants nu de handen ineen geslagen en samen een mosselgilde opgericht. Het gilde gaat Bruinisse landelijk promoten als dé plek om Zeeuwse mossels te eten. En Philippine heeft weer de geschiedenis mee én de vele Belgische toeristen.

Mosselstad Philippine rond 1908 (foto: ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland / Beeldbank Zeeland )

Kortom: deze discussie is nog lang niet afgelopen...

Lees ook: