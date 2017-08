'Recherche Zeeland West-Brabant heeft te weinig capaciteit'

Recherche in Oostburg na de schietpartij eerder dit jaar (foto: HV Zeeland)

Amsterdam voorbij

De teller van moord en doodslag staat in Zeeland en West-Brabant dit jaar op dertien. "Daarin stevenen we zelfs Amsterdam voorbij, maar als je gaat kijken naar de capaciteit die we ter beschikking hebben is dat de helft in vergelijking met Amsterdam" vertelt Depla bij Omroep Brabant.

Hij wijt het hoge aantal moorden aan de aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit in de regio. Depla: "Door die georganiseerde criminaliteit wordt over een grote hoeveelheid wapens beschikt. En die heeft men niet alleen om te showen maar helaas ook om te gebruiken." Volgens de burgemeester speelt ook mee dat Zeeland en West-Brabant in de buurt van de grens liggen en daardoor sneller dienen als ontmoetingsplaats van criminelen.

Volgens Depla heeft de recherche de handen te vol aan de georganiseerde criminaliteit waardoor er geen capaciteit overblijft voor zaken als diefstal en straatovervallen. Hij vindt het tijd dat in Den Haag de ogen open gaan en er met de capaciteitsverdeling rekening gehouden wordt met de aanwezigheid van de georganiseerde criminaliteit in Zeeland en West-Brabant.

De meeste moorden vonden plaats in West-Brabant, in Zeeland was dit jaar tot nu toe drie keer sprake van moord of doodslag.

