'Klaas Otto intimideerde medegevangenen met gelekte tapgesprekken'

Zorgen

"Toen de eerste berichten over de gelekte gesprekken naar buiten kwamen en over de onrust die daardoor ontstond onder de gevangenen in Torentijd in Middelbrug maakten wij ons zorgen over onze leden die daar vastzitten", legt Vleeming uit. "Daarom hebben we met drie van onze leden gebeld die een telefoon in de cel hebben."

Omvang nog onbekend

Uit die telefoontjes bleek dat Otto hen alle drie had benaderd over de gelekte tapgesprekken. "Maar er kunnen er veel meer gevangenen zijn die door hem benaderd zijn, want ik heb alleen deze drie gevangenen gesproken." Met andere woorden: de totale omvang van het lek is nog onbekend.

Het is heel gevaarlijk als dit soort informatie in de verkeerde handen terechtkomt." Pieter Vleeming van de Bond van Wetsovertreders

De politie doet over de omvang van het lek nog geen uitspraken, dat wordt nog onderzocht. Verder ontkent de politie dat er onrust is ontstaan in de gevangenis. "Daarover zijn er in ieder geval bij ons geen signalen binnenkomen", zei een politiewoordvoerder eerder vandaag. En de directie van Torentijd wilde geen reactie geven.

'Wel degelijk onrust'

Toch was er wel degelijk onrust in de gevangenis, zegt Vleeming. "Iets meer dan een uur was het onrustig in Torentijd, nadat bleek dat de tapgesprekken waren uitgelekt. Dat hebben onze drie leden me verteld en dat is ook bevestigd door een bewaker."

De bewakers hebben de gemoederen weten te bedaren door uit te leggen dat iedereen wiens tapgesprekken zijn uitgelekt desgewenst kan worden overgeplaatst naar een andere afdeling, zegt Vleeming. Vervolgens werd het weer rustig in Torentijd.

Gevaarlijk

De Bond van Wetsovertreders zegt op te komen voor de belangen van gedetineerden en ex-gedetineerden. Vleeming heeft er dan ook geen goed woord voor over dat dit lek kon gebeuren. "Het is heel gevaarlijk als dit soort informatie in de verkeerde handen terechtkomt."

Volgens Vleeming is het de eerste keer dat dit gebeurt. "We hebben weleens gezien dat papieren dossiers bij de verkeerde gedetineerde terechtkomen of dat dossiers onvoldoende geanonimiseerd worden, zodat een verdachte kan zien wat getuigen hebben verklaard, wie ze zijn en waar ze wonen. Maar dat hele tapgesprekken bij de verkeerde belanden, dat hebben we nog niet eerder meegemaakt."

Niet onomstreden

De bond profileert zich als belangenorganisatie en een soort vakbond voor iedereen die de wet heeft overtreden, maar de bond is niet onomstreden. Drie jaar geleden ontstond ophef over het ledental van de bond. Zelf zegt de bond ​op de eigen website 1145 leden te hebben, maar volgens ​de Volkskrant en ​Omroep Brabant ligt het werkelijke ledenaantal veel lager.