Jongeren halen schouders op over brugfilmpje

In het 50 seconden durende filmpje wordt gezongen over een poppetje dat in het water springt en allebei zijn benen breekt. Daarna wordt hij overvaren door een boot en begint te huilen. Hoewel het als een scène uit een horrorfilm klinkt, zit er een grappig deuntje onder en wordt het vrolijk gebracht. Alle kinderen die ter plekke het filmpje bekijken barsten in lachen uit. Een jongen zegt: "Dit is zo ongelofelijk grappig, maar ik vraag me af of het zijn doel wel haalt".

Borden ophangen

Bij de haven zit één moeder te letten op haar twee jonge dochters. Ook zij bekijkt het filmpje en moet er rijkelijk om lachen. "Er staat hier nergens duidelijk dat het niet mag, maar dit filmpje laat zien dat het dus niet de bedoeling is. Dan moeten ze hier borden ophangen om dat duidelijk te maken". Of het filmpje effect gaat hebben is nog maar de vraag. De haven wordt nog steeds druk bezocht door brugspringers.

Lees ook: