Statenleden: provincie moet te veel betalen voor Thermphos

Harold van de Velde van de SGP vindt dat elke euro die naar Thermphos gaat te veel is. "Er is al veel geld vanuit de provincie in Thermphos gestoken. Daarbij komt dat ik me afvraag waar we het geld vandaan moeten halen."

Peter van Dijk van de PVV vraagt zich af of het bij die 83 miljoen euro blijft. "Volgens mij is het gewoon een tussenstand. Bij Thermphos hebben we in het verleden gezien dat de saneringskosten steeds maar hoger werden." Dat het Rijk meebetaalt vindt de PVV een prima idee, maar dat ook de provincie moet meebetalen valt hem tegen. "Europa heeft ervoor gezorgd dat Thermphos failliet ging door niks te doen tegen de concurrentie uit Kazachstan. Europa moet dus meebetalen."

Sigaar uit eigen doos

Dat Zeeland Seaports ook opdraait voor de kosten noemt Van Dijk een sigaar uit eigen doos omdat de provincie de grootste aandeelhouder is van de havenbeheerder.

ThermPhos is 21 november 2012 failliet verklaard. Het bedrijf had op dat moment al anderhalve maand uitstel van betaling. Het bedrijf was onderworpen aan strenge controles door de overheid. ThermPhos moest grote investeringen doen om de uitstoot van afvalstoffen te minimaliseren. Het bedrijf had ook veel last van concurrentie uit Kazachstan dat fosfor onder de kostprijs in Europa verkocht.

Forse aderlating

Kees Bierens van de VVD vindt het positief dat nu ook het Rijk in het advies van Samsom genoemd wordt als betalende partij. "Maar het deel dat het Rijk eraan meebetaalt had fors meer mogen zijn. Wat dat betreft is dit een forse aderlating." Dat Samsom het geld onder andere op wil halen door de wegenbelasting voor de Zeeuwen te verhogen is onacceptabel voor de VVD. "Je kunt de Zeeuw niet laten opdraaien voor Thermphos. Zeker niet in een provincie waar mensen al meer dan gemiddeld afhankelijk zijn van de auto vanwege de uitgestrektheid van het gebied."

Ton Veraart van D66 is net als zijn VVD-collega blij met het Rijk als betalende partij. Maar ook hij vindt dat de provincie te veel moet betalen. "Het zou naar draagkracht verdeeld moeten worden. Het is wel heel simpel bedacht om het totale bedrag door drie te delen. 27 miljoen euro is voor het Rijk een schijntje, voor de provincie is het hartstikke veel. En daarbij komt dat ook Europa een betalende partij zou moeten zijn."

Samsom heeft ons een loer gedraaid" Ger van Unen, SP

Ger van Unen van de SP is duidelijk: "De sterkste schouders moeten het meest betalen. En dat is natuurlijk het Rijk. Het totale bedrag in drie gelijke stukken verdelen is oneerlijk. Ik vind dat Samsom ons met dit rapport een flinke loer draait. En daarbij komt dat ook Europa moet meebetalen, want die heeft Thermphos bewust kapot gemaakt."

