VC Vlissingen na strafschoppen uit KNVB-beker

Vlissingen viert de 0-1 tegen De Meern (foto: Orange Pictures)

VC Vlissingen begon tegen de derde divisionist zonder Hoessein Bouzambou en Steve Schalkwijk. De twee aanvallers zijn op vakantie, en zodoende nog niet beschikbaar voor trainer John Karelse. Voorin werden daarom Geerman en Nyemb geposteerd.

Vlissingen neemt de leiding

Ondanks het gemis voorin was het toch Vlissingen dat als eerste het net wist te vinden. Na 23 minuten spelen vond Ibrahim Eryürük een gaatje in de verdediging van De Meern en schoot raak op aangeven van De Kroo. Even daarvoor was Eryürük ook al dicht bij de openingstreffer, maar toen miste de van Zelzate overgekomen middenvelder nog.

Vlissingen deed er alles aan om de voorsprong over de streep te trekken, maar de thuisploeg kwam twintig minuten voor tijd toch langszij. Tom Waltman prikte de gelijkmaker achter Van Belzen en plots was de volgende ronde van de beker een stuk verder weg. De Meern zette flink aan maar kwam niet meer tot scoren.

Strafschoppen

Ook in de verlenging werd er niet meer gescoord waardoor strafschoppen voor de beslissing moesten zorgen. Daarin pakte Vlissingen een 1-3 voorsprong na rake treffers van Eryürük, Gooding, en Dos Santos en een misser van De Meern. Omdat daarna Siereveld en Manuhuwa beiden faalden vanaf de penaltystip ging de winst toch naar De Meern. Hoek is daardoor de enige Zeeuwse ploeg in het hoofdtoernooi van de landelijke beker.

Eryürük zet Vlissingen op 0-1 bij De Meern (foto: Orange Pictures)

Scoreverloop

0-1 Eryürük (23)

1-1 Waltman (70)

Opstelling

Van Belzen, Renzo Roemeratoe, Siereveld, Braafhart, Milton Roemeratoe, Manuhuwa, Eryürük, Gooding, De Kroo (Dos Santos/60), Geerman( Martien/77), Nyemb