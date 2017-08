Zeeland wordt wakker: ​Torentijd, Thermphos en recordaantal moorden

Onrust in Torentijd door tapfout. (foto: Omroep Zeeland)

Er heerste gisteren wel degelijk onrust in Torentijd over opgenomen telefoongesprekken van gevangenen die door een blunder van de politie bij No Surrender-oprichter Klaas Otto terecht zijn gekomen. Dat zegt de Bond van Wetsovertreders op basis van telefoontjes met leden en een bewaker in Torentijd. Volgens de bond heeft Otto meerdere medegevangenen geïntimideerd met informatie uit die gesprekken.

Te duur

Statenleden zijn niet te spreken over de 27 miljoen euro die de provincie zou moeten betalen om het vervuilde Thermphosterrein te saneren. Uit het rapport 'Saneren doe je Samen' van Diederik Samsom komt naar voren dat er voor de sanering nog 83 miljoen euro nodig is en dat het Rijk, de provincie en Zeeland Seaports alle drie evenveel moeten betalen. Statenleden vinden dat nog altijd te veel geld, omdat de provincie al te veel van de reserves aan de sanering is kwijtgeraakt.

Recordaantal moorden

De burgemeester van Breda, Paul Depla, vindt dat er meer capaciteit moet komen voor de recherche in Zeeland en West-Brabant. Volgens hem stevenen we af op een recordaantal moorden dit jaar en is er in de politieregio te weinig capaciteit om dit aan te pakken. Volgens Depla wordt bij het verdelen van budget onvoldoende rekening gehouden met de georganiseerde criminaliteit in Zeeland en West-Brabant.

Het weer

Vandaag flink wat zon en een droge dag. Met een meestal matige zuidwestenwind wordt het wel minder warm dan gisteren. Het kwik blijft steken op 21 of 22 graden. In de avond wordt het helemaal helder.