'Geluidsschermen helpen een beetje'

Jan Janse woont al sinds begin jaren '90 aan de Parallelweg in Goes, vlak langs het spoor. Al sinds de eeuwwisseling probeert hij om geluidsoverlast van vooral goederentreinen terug te dringen. Om maar met de deur in huis te vallen: wat is de zin van klagen over treinlawaai als je ooit zelf vrijwillig langs het spoor bent gaan wonen? Janse vertelt dat er twintig jaar geleden veel minder goederentreinen langs zijn huis reden dan nu. Maar al jaren zijn de herrie en de trillingen niet meer te harden.

Niet genoeg

De Goesenaar heeft weinig vertrouwen in de geluidsschermen die Prorail op verschillende plaatsen langs het spoor gaat zetten: "Dat gaat iets helpen, maar niet voldoende. Er zouden meer maatregelen moeten worden genomen, zoals woningisolatie of geluidsdempers onder de rails. En de geluidsschermen zijn op aanwijzing van de gemeente Goes laag gebleven."

Locaties in Goes waar ProRail in september geluidsschermen plaatst (foto: Omroep Zeeland)

Hier komen de schermen



Goes

- Oostmolenweg, 0,5 tot 2 meter hoog.

- Parallelweg, 1 meter hoog.

- Buys Ballotstraat, 1 meter hoog.

- Kloetingseweg, 1 tot 1,5 meter hoog.

- Lijnbaan, 1 meter hoog.



Goes Eindewege

- Ankervere, 1 tot 1,5 meter hoog.

- Noordweegseweg, 1 meter hoog.



bron: ProRail

Jan Janse aan de Parallelweg heeft al jaren geluidsoverlast van het spoor (foto: Omroep Zeeland)

Volgens René Vegter, woordvoerder bij ProRail, zijn de schermen inderdaad laag, maar niet minder effectief: "We hebben hier heel veel ervaring mee. In heel Nederland plaatsen wij geluidsschermen. Die worden door computermodellen gehaald. Daarin zit alles wat we nodig hebben om het geluidscherm de juiste bescherming te laten bieden."

Kapitaalvernietiging

Ook het verwijt dat het lang heeft geduurd voordat ProRail met geluidsschermen kwam, legt Vegter naast zich neer. In 2008 zijn de eerste geluidsschermen al geplaatst. Bovendien hebben omwonenden door juridische procedures te beginnen zelf de maatregelen vertraagd. Ook het onderzoek naar de verdiepte ligging van het spoor in Goes heeft veel tijd gekost. René Vegter: "In afwachting daarvan zijn wij geen geluidsschermen gaan plaatsen, want dat zou kapitaalvernietiging zijn geweest."