Ondanks rel toch première op Zeeland Nazomerfestival

De voorstelling wordt opgevoerd in de Nieuwe Kerk in Middelburg. (foto: Chris06)

"We hebben er nu voor gekozen om het geheel uit elkaar te trekken, de tekst van Heleen staat nu los van de voorstelling", vertelt Tanya Joustra van het Zeeland Nazomerfestival. "Het is echt een voorstelling waar regisseur Stefan Perceval zijn eigen invulling aan heeft gegeven."

In eerste instantie was het - nadat schrijfster Heleen Verburg naar buiten bracht dat ze ze zich niet kon vinden in het uiteindelijke resultaat - onzeker of de voorstelling opgevoerd kon worden. Na de try-out van woensdagavond heeft de organisatie besloten de voorstelling door te laten gaan, met de kanttekening dat het stuk een andere insteek heeft.

Geen kwaad bloed

Zowel de organisator als de schrijfster benadrukt dat er er van ruzie geen sprake is. "Het is het risico van het vak, zou je kunnen zeggen. Een regisseur heeft - vind ik, ook als schrijver - altijd het recht om een interpretatie van zijn tekst te geven", legt schrijfster Verburg uit. Het is haar al eerder overkomen. "Iedere keer moet je met jezelf in beraad: kan dit of kan dit niet. Dit keer kan het echt niet."

Boos is Verburg niet: "De mensen die dit gemaakt hebben, hebben dat met de beste bedoeling en zelfs heel veel liefde gedaan. Alleen hebben ze totaal niet begrepen wat ik met het stuk wil zeggen en daar kan ik niet mee akkoord gaan."

Ook Joustra geeft aan dat een conflict tussen schrijver en regisseur niet ongewoon is. "Dat betreuren wij, omdat dat nooit de intentie is. Maar je ziet dat door artistieke ontwikkelingen een situatie als deze wel kan ontstaan", vertelt Joustra. "Al in een heel vroeg stadium van het repetitieproces, miste de regisseur feitelijk een bepaalde menselijke dimensie in de voorstelling. Toen werd besloten om met een koor van mensen op de vloer te gaan werken als reactie op de dialoog tussen de twee personages."

De organisatie stelt het publiek op de hoogte van de gewijzigde insteek. Schrijfster Heleen Verburg hoopt, ook al distantieert ze zich van het stuk, dat mensen de voorstelling alsnog bezoeken. "Ga vooral kijken mensen, oordeel zelf. Ik heb helemaal niet de intentie om daar voor te gaan liggen."